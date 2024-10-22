跟著AI起飛 近10年Q4布局半導體股平均報酬逾1成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-22 10:57

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台新投信表示，AI 應用無所不在，大至電動車，小至智能手機，未來十年將走向無所不能，每當新的科技應用崛起時，晶片需求會出現躍升性成長，帶動的將是約 10 年的半導體大週期，依歷史經驗，第四季為布局半導體股的良機，據彭博統計，近十年 (2014~2023) 第四季布局全球半導體指數平均報酬率逾 1 成，居所有類股之冠。

半導體每個產品週期中也會伴隨著約 3-4 年小庫存週期，投資人若能掌握半導體「應用週期」與「庫存週期」循環機會，將可獲得不錯的報酬。台新美日台半導體基金已於 10/16 報請成立，掌握半導體全面商機。

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台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，半導體產業揮別 2023 年的庫存調整期，進入 2024 年，在生成式 AI 和高效能運算 (HPC) 等應用推動，以及晶片在終端需求的復甦帶動下，加速先進製程和晶圓代工產能擴增，SEMI 國際半導體產業協會估計，全球半導體產能繼 2023 年以 5.5% 成長至每月 2960 萬片晶圓 (wpm, wafers per month) 之後，預計 2024 年將持續增速成長 6.4%，突破 3000 萬片大關。

蘇聖峰進一步表示，除了生成式 AI 和高效能運算 (HPC) 等需求激增外，隨著產業鏈庫存逐步恢復至健康水位，個人電腦及智慧手機市場需求回升，研調機構與半導體廠普遍預期，2024 年半導體產業景氣可望回溫，營收有機會呈現二位數高成長水準。