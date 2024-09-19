國發會推「全球菁英卡」吸引外國高階人才 滿1年即永居、尊親屬享類國民待遇

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-19 19:07

‌



行政院院會今 (19) 日通過國發會所提「國家人才競爭力躍升方案」，國發會副主委高仙桂指出，將推動 6 大策略攬才，培育 45 萬 AI、綠領、跨域人才，並將在本屆立院會期推出《外國專業人才延攬及僱用法》草案，推「全球菁英卡」予年薪 600 萬元以上高階白領滿 1 年可申請永居、配偶工作許可、尊親屬可無限停留等「類國民」優惠措施。

行政院 7 月舉行第一場經濟發展委員會議，行政院長卓榮泰即提到國家人才競爭力躍升方案，列為重要工作項目，國發會即在今日舉行的行政院會中討論並通過。

‌



高仙桂指出，「國家人才競爭力躍升方案」有「強化國家未來人才競爭力」與「全球攬才」兩大主軸，囊括厚植重點產業人才培育、厚實人文社會底蘊培養數位技能、促進國際學生及人才循環交流、延攬重點產業外國專業人才、建構完善留才生態系、擴大留用外國技術人力等 6 大策略。

國發會預估 2028 年台灣將有 35 萬人才與人力缺口，其中 15 萬將由本國培育，20 萬來自 12 萬名外國專業人才與 8 萬名技術人力，專業人才部分為 6 萬名專業人才、5 萬名留台僑外生、1 萬名數位牧民。另為補足 15 萬本國人才缺口，2028 年將累計培育逾 45 萬名重點產業人才，包括 20 萬名人工智慧（AI）、半導體、綠領人才，以及 24 萬名跨域人文數位人才。

對於延攬外國專業人才與技術人力，高仙桂說，已在印尼、越南、菲律賓設立海外招生基地，113 年秋季班通過 20 校、40 班、366 人。此外，國發會編列 52 億元預算來吸引國際生來台，國發基金將補助學雜費、機票等費用，參與企業每月另提供 1 萬元生活津貼，並要求人才在畢業後須留台工作 2 年，藉種種獎勵措施延攬新南向國家優秀學生來台就讀。

高仙桂表示，將在立法院本會期提出《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案，發行「全球菁英卡」，給予年薪 600 萬以上的專業人才 1 年可申請永居、配偶個人工作許可、直系尊親屬可無限制停留、提供身障與長照服務等「類國民」待遇，並給予全球百大畢業生、在台應屆僑生個人工作許可，可在台自由工作、尋職 1 年。