持續壯大台灣！國發會匡列125億元推5大信賴產業 「兆元投資」方案將引資3至4兆

總統賴清德昨 (10) 日於雙十國慶演說中指示，政府會持續壯大台灣，推動跨領域的經濟發展，國發會今 (11) 日表示，已匡列 125 億元預算全力推動「五大信賴產業」，擴大國際攬才力道，引入民間「兆元投資」為公共建設引資 3、4 兆元，及推動「桃竹苗大矽谷推動方案」，加強離島地區的基礎設施。



1. 發展五大信賴產業



在六大核心戰略產業的基礎上，賴總統提出發展半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等「五大信賴產業」，國發會統籌協調經濟部、國科會、數位部等相關部會積極規劃。國發基金已匡列 125 億元預算，將進行五大信賴產業、六大核心戰略產業、創新經濟及均衡台灣等相關投資計畫。



2. 擴大全球延攬人才力道



行政院於今 (113) 年 9 月 9 日核定「國家人才競爭力躍升方案」，預期到 2028 年，將累計培育人工智慧等跨領域的人才 45 萬人次，新增 12 萬名外國專業人才，以及 8 萬名外國技術人員，方案預計投入 52 億預算，期能提高我國人才的質與量，提升國家整體競爭力。



3. 引入兆元投資挹注公共建設資金活水



國發會已會同相關部會研擬「兆元投資國家發展方案」，刻正報院核定中。本方案將創新促參提案機制，成立院層級推動平台，從源頭蒐集案源，並透過效率及法令優化，促成政府與民間雙向承諾，擴大民間投資公共建設規模；同時，優化民間參與公共建設及策略性產業之投融資條件，協助降低投資營運成本；此外，透過增加公共建設相關金融商品，提供多元投資標的及管道。期能引導 3 至 4 兆元資金投資台灣，增裕國家建設財源，紓減政府財政負擔，業者並可獲取優質投資標的，降低投資風險，創造雙贏局面。



4. 中央與地方攜手共建桃竹苗完整產業生態系



桃竹苗大矽谷推動方案已於今年 9 月 30 日陳報行政院核定，將由中央部會與地方政府推動「深耕在地前瞻技術驅動產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」及「優化園區建設構築科技廊帶」等四大策略，期能藉由新科技帶動產值躍升，強化深科技創新生態系，加速新世代園區建構與轉型，將桃竹苗科技廊帶成為引領全球的產業生態圈。



5. 重視居民生活照顧 促進離島永續發展



為促進離島地區的永續發展，國發會透過「離島建設條例」，搭配「花東地區發展條例」連結各中央部會資源，推動離島開發建設，健全產業發展，於 111 年以前已經補助離島 327.98 億元。111 年 12 月 21 日核定屏東、台東、澎湖、金門及連江等 5 縣第六期 (112 至 115 年) 離島綜合建設實施方案，預計每年有 9 億元額度的補助預算，將持續支持離島建設。