蘋果新AI功能預覽 股價卻跌逾2% 分析師：恐難激發iPhone銷售

鉅亨網編譯許家華 2024-10-24 11:20

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蘋果 (AAPL-US) 在最新的消息中透露了其手機作業系統中的一些新人工智慧 (AI) 功能，但這些功能可能無法顯著提升 iPhone 的銷售。蘋果 (AAPL-US) 周三 (22 日) 股價跌逾 2%，顯見投資者對 iPhone 16 訂單和新 AI 功能的消息反應冷淡。

蘋果的 iOS 18.2 開發者測試版今天正式發布，這是開發者首次能夠體驗一些引人注目的 AI 功能，包括與 ChatGPT 的整合以及創建個性化表情符號的能力。不過，這些功能將不會在下周的公開版本中推出。

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蘋果的 AI 計畫首次在六月份宣布，目的是將 AI 技術引入消費者市場。部分功能已在公共測試版中推出，包括 AI 增強的寫作工具、更好的照片搜尋及 Siri 的改進，而其餘功能須等到「今年晚些時候」推出。

根據 CNET 的報導，開發者測試版並非對所有人開放。使用者需要擁有至少 iPhone 15 或更新型號，並加入蘋果開發者計畫的免費版本。此外，若想獲得包括 ChatGPT 整合和 Genmoji 的 AI 功能，還需加入蘋果 AI 的候補名單。

蘋果希望這些新 AI 功能能吸引舊款 iPhone 用戶升級。儘管蘋果仍是全球市值最高的上市公司，市值約為 3.5 兆美元，其股價表現卻略低於標普 500 指數和納斯達克綜合指數，兩者的漲幅均超過 21%。相比之下，蘋果的股價今年迄今僅上漲 19%。

蘋果周三股價下跌 2.2%，收每股 230.76 美元。早些時候，瑞銀分析師指出，儘管蘋果在夏季宣布 AI 計畫後引發市場熱情，但他們預期 9 月份的 iPhone 銷量將與去年持平。