AI應用將落地！法人看多台股未來3年 這檔基金打包科技國家隊

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-25 18:18

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AI 手機有多夯？國泰投信表示，AI 藍海深具潛力，隨著生成式 AI 落地終端，市場對 AI 實際應用的想像逐漸成型，位居產業鏈前端的設備、半導體類股也同樣受惠，有鑑於台灣在 AI 產業掌握龍頭地位，投資台股就相當於投資未來科技發展，推測未來三年都是看多。

根據產業研究機構 IDC 統計，生成式 AI 帶動智慧型手機銷售，在今年第三季全球總出貨量預估達 3.16 億台，年成長 4%，創下全球智慧型手機出貨量連續五季成長紀錄，同時 IDC 也預估到今年底的智慧型手機出貨量仍保持強勁。

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觀察近期台股走勢，昨 (24) 日大盤午盤後走低，驚險守住 23000 防線，今 (25) 日走勢觸底反彈，在台積電、聯發科等權值股領漲下，最終收盤 23348 點，單日上漲超過 150 點。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，時序即將進入 11 月，企業陸續公布財報，今年受惠 AI 發展帶動，不少大廠有望繳出亮眼成績單，為台股注入更多上漲動能。

近期台股都在 23000 點上下徘徊，建議投資人應及早入場，因現在的高點可能是未來的低點。

梁恩溢補充，目前市場回歸關注基本面，2025 年預期 CoWos 產能持續開出，有利於相關類股營收成長，投資人可善用主動式基金，由經理人隨市場變化擇優布局，卡位 AI 市場利多行情，像是國泰台灣高股息基金看好未來 AI 伺服器出貨表現，持續優化投資組合，建構價值與動能並重的組合。

根據 9 月份基金前十大持股，國泰台灣高股息基金配置逾 7 成的電子股，像是權值三王台積電、聯發科及鴻海，以及網通大廠智邦、散熱龍頭健策等科技類股，時刻掌握變化快速的趨勢。