台股ETF受益人衝994萬人續創高 季配高息型仍是優選

鉅亨網記者陳于晴 2024-10-29 10:57

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台股 ETF 受益人數上周續創新高，持續向千萬大關邁進，根據集保戶股權分散統計最新資料，65 檔台股 ETF 受益人最新一周增加 23102 人，來到 994 萬 1883 人。整體來看，受益人增加前十名中有 5 檔是高息型 ETF，其中季配型相對更受投資人青睞。

進一步觀察近一周受益人數單檔表現，共有 30 檔受益人數增加，其中，凱基優選 30(00938-TW) 為本周新成立 ETF，人數 12185 人，元大高股息 (0056-TW) 增加逾萬人，表現最佳；市值型的富邦台 50 (006208-TW) 周增 8675 人，位居第三。

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群益投信表示，今年來，全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度也提高，投資人紛紛將資金轉往高股息 ETF，22 檔台股高息 ETF 總受益人今年增加 337 萬人，占所有台股 ETF 增加人數的九成以上，顯示出投資熱度持續增溫。此外，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，根據統計資料顯示，金融海嘯後，每年台股第四季的表現，加權指數過的平均報酬為 4.28%，正報酬機率為 80%，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。