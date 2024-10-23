臻鼎沈慶芳：加碼在高雄投資AI園區 明年會有業績貢獻

PCB 產業逐步復甦，臻鼎 - KY( 4958-TW ) 董事長沈慶芳指出，2025 年營收希望可以力拚再創新高、獲利也能提升。明年如 PCB 產業趨於復甦，臻鼎也會加大投資，臻鼎在高雄研發中心將規劃成為 AI 中心，並加碼投資，產品包括載板、HDI、硬板與 AI 相關產品，投資金額將達數十億元，預計明年會有小量業績貢獻。

同時，臻鼎 - KY 在泰國投資的海外首廠，沈慶芳也在今天出席 TPCA 展時也指出，將在 2025 年下半年量產，初期產量不會太大，臻鼎泰國廠第一期預計生產將以高階伺服器、車載、光模塊相關應用為主。