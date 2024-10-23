臻鼎沈慶芳：加碼在高雄投資AI園區 明年會有業績貢獻
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-23 19:08
PCB 產業逐步復甦，臻鼎 - KY(4958-TW) 董事長沈慶芳指出，2025 年營收希望可以力拚再創新高、獲利也能提升。明年如 PCB 產業趨於復甦，臻鼎也會加大投資，臻鼎在高雄研發中心將規劃成為 AI 中心，並加碼投資，產品包括載板、HDI、硬板與 AI 相關產品，投資金額將達數十億元，預計明年會有小量業績貢獻。
同時，臻鼎 - KY 在泰國投資的海外首廠，沈慶芳也在今天出席 TPCA 展時也指出，將在 2025 年下半年量產，初期產量不會太大，臻鼎泰國廠第一期預計生產將以高階伺服器、車載、光模塊相關應用為主。
臻鼎 - KY 今年的資本支出約 200 多億元，略低於去年，沈慶芳說，預計明年 PCB 市場會復甦，臻鼎 - KY 將持續擴大加碼投資。
臻鼎 - KY 在 2024 年 9 月營收爲 193.37 億元，月增 8.55%，年增 8.47%，創歷年同期次高；第三季營收達 506.09 億元，季增 56.15%，年增 20.73%，創下歷年同期新高；累計 1-9 月營收達新台幣 1,155.31 億元，年增 19.10%，也達歷年同期次高。
臻鼎 - KY 在 2024 年上半年營收 649.21 億元，毛利率 14.76%，年增 1.69 個百分點，稅後純益 14.63 億元，年增 2.54 倍，每股純益 爲 1.55 元。
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