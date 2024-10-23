〈ESG狂潮〉臻鼎 2024 年標普全球 ESG 評比獲佳績 躍居PCB產業第一名

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-23 18:29

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臻鼎 - KY(4958-TW) 長期致力於企業 ESG 永續發展，於國際永續評比機構標普全球（S&P Global）2024 年企業永續發展評比取得總分 76 分的佳績，表現優於全球電子設備與零組件 (ITC Electronic Equipment, Instruments & Components) 同業中 98% 的企業。

臻鼎 - KY 指出，此一評比結果，更為 PCB 產業的第一名，在環境、治理及社會各面向皆獲得肯定。

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臻鼎 - KY 指出，此次標普全球的企業永續發展評比中，臻鼎在「氣候策略」、「供應鏈管理」、及「產品責任」都取得優異成績。在氣候行動方面，臻鼎在 2023 年透過製程節能減碳、自建太陽能以及外購綠電，減碳 60 萬公噸。在供應鏈管理方面，爲提升供應鏈的綠色績效，臻鼎選定綠色供應鏈合作廠商並召開綠色供應鏈研討會，啟動供應鏈環保項目。

臻鼎 - KY 指出，臻鼎也積極與供應商及客戶合作，推動回收金屬的使用，並開發創新綠色產品以及低碳解決方案。臻鼎定期進行人權風險辨識、執行人權盡職調查、訂定減緩補救措施、進行內部評估及外部稽核，以保障並維護員工人權；此外，臻鼎也致力於打造多元共融的工作環境，重視性別平等、人權保障與人才發展，在人權方面獲得超過 90 分的高分。