臻鼎-KY與台虹科技完成簽署戰略結盟協議

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-26 19:43

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軟板材料供應商台虹科技 (8039-TW) 與全球最大 PCB 廠臻鼎科技集團 (4958-TW) 於深圳鵬鼎時代大廈簽署戰略合作協議，深化雙方在材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的合作，創造良好的社會和經濟效益，實現資源共享、利益雙贏。

臻鼎 - KY 指出，與台虹的結盟，雙方合作將整合各自資源優勢，共同開發和拓展目標市場，並採取協同行銷的市場開拓策略。也將定期分享其所屬行業的前端產品資訊、行業發展資訊及提供產品技術支援，在新材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作，充分發揮各自的技術優勢和創新能力，並開展技術交流與經驗分享，共同推動行業技術進步。

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台虹科技與臻鼎科技集團皆致力於實現永續發展目標，積極推動低碳經濟，在環境、社會及公司治理 (ESG) 領域深化合作，共同實現綠色發展。一方面, 在材料設計、生產製造、物流配送等各環節嚴格控制碳排、提升能源效率；另一方面，積極探索可再生能源利用、循環經濟等創新模式，推動可持續發展，共同為應對氣候變化做出積極貢獻。雙方共同目標與願景，將致力於科技創新，造福人類社會，積極參與環境保護事業，為建設美麗地球做出貢獻。

台虹科技董事長孫達汶表示，此次與臻鼎確認戰略夥伴關係，能進一步掌握市場新需求，建立長期穩定的合作關係，發揮各自優勢，建立全面的戰略性合作夥伴關係。