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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為25.30元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 18:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.81元上修至0.83元，其中最高估值0.89元，最低估值0.74元，預估目標價為25.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.89(0.89)1.51.751.6
最低值0.74(0.73)0.970.551.33
平均值0.82(0.81)1.191.141.47
中位數0.83(0.81)1.191.151.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.82億17.08億19.73億19.72億
最低值12.86億13.22億12.51億19.72億
平均值13.30億15.50億16.17億19.72億
中位數13.22億15.46億16.53億19.72億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.250.37-0.170.090.53
營業收入6.83億7.48億8.24億8.21億10.23億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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