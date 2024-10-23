鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為25.30元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 18:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.81元上修至0.83元，其中最高估值0.89元，最低估值0.74元，預估目標價為25.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.89(0.89)
|1.5
|1.75
|1.6
|最低值
|0.74(0.73)
|0.97
|0.55
|1.33
|平均值
|0.82(0.81)
|1.19
|1.14
|1.47
|中位數
|0.83(0.81)
|1.19
|1.15
|1.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.82億
|17.08億
|19.73億
|19.72億
|最低值
|12.86億
|13.22億
|12.51億
|19.72億
|平均值
|13.30億
|15.50億
|16.17億
|19.72億
|中位數
|13.22億
|15.46億
|16.53億
|19.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.25
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|營業收入
|6.83億
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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