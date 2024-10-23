鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.(LOGI-US)EPS預估上修至4.48元，預估目標價為95.04元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.39元上修至4.48元，其中最高估值4.88元，最低估值3.67元，預估目標價為95.04元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.88(4.84)
|5.22
|5.56
|5.16
|最低值
|3.67(3.67)
|3.95
|3.9
|5.16
|平均值
|4.37(4.34)
|4.6
|4.84
|5.16
|中位數
|4.48(4.39)
|4.73
|5
|5.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|46.82億
|49.32億
|51.21億
|最低值
|43.70億
|44.72億
|45.90億
|平均值
|44.65億
|46.89億
|48.78億
|中位數
|44.55億
|46.70億
|48.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.70
|5.62
|3.78
|2.23
|3.87
|營業收入
|29.76億
|52.52億
|54.81億
|45.39億
|42.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Logitech International S.A.(LOGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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