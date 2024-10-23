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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.(LOGI-US)EPS預估上修至4.48元，預估目標價為95.04元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.39元上修至4.48元，其中最高估值4.88元，最低估值3.67元，預估目標價為95.04元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.88(4.84)5.225.565.16
最低值3.67(3.67)3.953.95.16
平均值4.37(4.34)4.64.845.16
中位數4.48(4.39)4.7355.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值46.82億49.32億51.21億
最低值43.70億44.72億45.90億
平均值44.65億46.89億48.78億
中位數44.55億46.70億48.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.705.623.782.233.87
營業收入29.76億52.52億54.81億45.39億42.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Logitech International S.A.(LOGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLOGI

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