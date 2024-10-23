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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至1.28元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.28元，其中最高估值1.49元，最低估值0.86元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.49(1.49)3.84.735.89
最低值0.86(0.86)0.530.72.37
平均值1.27(1.27)2.422.94.02
中位數1.28(1.33)2.342.913.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值247.65億284.86億305.77億322.16億
最低值229.17億254.92億275.56億297.93億
平均值237.55億266.12億290.14億309.60億
中位數236.37億264.40億288.03億306.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.02-8.12-3.090.641.37
營業收入115.48億18.61億62.68億166.81億227.49億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYV

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