鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至1.28元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.28元，其中最高估值1.49元，最低估值0.86元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.49(1.49)
|3.8
|4.73
|5.89
|最低值
|0.86(0.86)
|0.53
|0.7
|2.37
|平均值
|1.27(1.27)
|2.42
|2.9
|4.02
|中位數
|1.28(1.33)
|2.34
|2.91
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|247.65億
|284.86億
|305.77億
|322.16億
|最低值
|229.17億
|254.92億
|275.56億
|297.93億
|平均值
|237.55億
|266.12億
|290.14億
|309.60億
|中位數
|236.37億
|264.40億
|288.03億
|306.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.02
|-8.12
|-3.09
|0.64
|1.37
|營業收入
|115.48億
|18.61億
|62.68億
|166.81億
|227.49億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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