大亞展示漆包線事業創新技術 助攻無人機、低軌衛星產業發展

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-23 18:07

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大亞 (1609-TW) 今 (23) 日參展台灣國際人工智慧暨物聯網展 (AIoT TAIWAN)，並於展會中展示漆包線事業群在無人機與低軌衛星應用領域的技術突破，也展現漆包線產品在能源鏈管理中扮演的關鍵角色。

大亞指出，無人機與低軌衛星都是未來趨勢發展的新興產業，大亞也利用其漆包線專業，積極開發無人機與低軌衛星等相關線材。

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大亞進一步說明，專門為無人機馬達所設計的「超導熱銅包鋁線 (TD-CCAW)」已取得發明專利，主要特點為高效能和輕量化的設計，可提供無人機馬達的飛行續航力，延長整體飛行時間。

低軌衛星方面，則有專為低軌衛星球型馬達所設計的「導磁自融性漆包線 (MCW*SB)」，目前已應用在全球首家商用球型馬達太空公司「張量科技」的產品中。大亞提到，此特殊線材可黏合成客戶所需的特殊弧形且不會散開，並符合極端環境的要求。