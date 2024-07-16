大亞獲七股綠電直送南科161KV超高壓訂單 訂單金額逾10億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-16 17:57

線纜廠大亞 (1609-TW) 董事長沈尚弘今 (16) 日透露，大亞獲得台南七股綠電直送南科的 161KV 超高壓訂單，整個案子約 9 萬多米，總訂單金額超過 10 億元，目前第一期 6 萬多米已經交貨。

台電為確保南科穩定供電，推動再生能源加強電力網工程，在七股施作「161KV 七股至南科線」工程，採潛盾工法穿越曾文溪，讓七股的綠電可以直送南科。

沈尚弘表示，其中一條線纜由大亞提供，總計約 9 萬多米，訂單金額超過 10 億元，目前第一期 6 萬多米已經交貨，第二期將完成剩餘的 3 萬多米，而剩餘的訂單金額 4 億元將陸續交貨。此外，大亞也將投標興達港至南科的饋線標案。

其他本業方面，沈尚弘提到漆包線目前表現普通，但不會更糟糕。線纜部分，銷售表現不錯，加上國際銅價上漲，也是大亞重要成長動能。至於太陽能與儲能，沈尚弘透露，期盼今年可以取得台南漁電共生新案場的建置執照，規模約 35MW，儲能明年加入服務後，也可望挹注營運。