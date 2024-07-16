大亞與8家銀行完成39.2億聯貸案 打造台中首個E-dReg 100MW儲能案廠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-16 16:57

大亞 (1609-TW) 今 (16) 日與 8 家銀行正式簽約，完成 39.2 億元的聯合授信案，此次聯貸案的資金將用於建設台中市首個輸電級 E-dReg 100MW 儲能案廠，預計未來每個月可供 20 萬度的儲電量，有效提升中部地區的電力供應能力。

此次與大亞簽約的 8 家銀行包含永豐銀行、台新銀行、凱基銀行、高雄銀行、安泰銀行、國際票券金融公司、中華票券金融公司，以及上海商業儲蓄銀行。大亞董事長沈尚弘指出，過去大亞 3 個聯貸案的案場都非常成功，永豐銀行也是第四次擔任主辦銀行，顯現對大亞的執行力相當有信心。

大亞旗下智璞儲能科技在台中市龍井關聯工業區，打造裝置容量 100MW 的增強性動態備轉 (E-dReg) 案場，未來每日可以提供 20 萬度的儲電量，大約等同於 2 萬戶的一日家庭用電。

此外，大亞說明，由於儲能系統兼具瞬時調頻以及儲存餘電的功能，在發電高峰期儲存電力，並在離峰用電時釋放能源，運用電能時間移轉補強用電需求，減少電網波動，以提高電網的穩定度，預計 2025 年第二季可在台電交易平台上線。