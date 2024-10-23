〈台幣〉國際資金觀望避險 貶3分至32.088元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 16:45

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新台幣今 (23) 日升貶互見，終場收貶 3 分至 32.088 元，台北外匯經紀公司成交值收斂至 11.98 億美元，主要是基本拋補，再加上部分資金觀察到市場的不確定性，回流美元避險。

新台幣今日以 32.07 元、貶值 1.2 分開出後，最高見到 32.055 元，最低則來到 32.135 元，全日高低價差 8 分，匯銀人士指出，台北股匯連袂續弱，反映美國總統大選的不確定性高，使部分資金先行避險。

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觀察主要亞幣，日元重挫 0.9%，泰銖貶逾 0.5%，星元和韓元貶逾 0.2%，新台幣貶 0.09% 相對穩健，人民幣小貶 0.05%，港幣處平盤附近。