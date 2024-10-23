重磅！網家辦私募 統一成持股30%大股東 公司這樣解讀
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 19:05
電商集團網家 (8044-TW) 今 (23) 日公告，董事會決議通過私募普通股案，引進統一企業 (1216-TW) 認購此私募普通股，此次私募普通股案共發行 61,694,120 股，約占網家增資後已發行股份 30%。
網家表示，透過本次私募案，期為公司持續創造收益，進而達成長期營運成長。
網家私募實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定之，預計將於 12 月 19 日召開股東臨時會。
網家說明，此次引進統一參與網家私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構、維持長期股權穩定性，增進股東權益。
網家強調，看好國內電子商務長期成長趨勢，持續深耕 B2C 電商本業，近年聚焦優化使用者介面及提升用戶體驗，並陸續推出業界創新 OMO 服務。
另一方面，網家在架構調整和資源整合的努力下，各子公司朝獲利增長或虧損收斂的方向前進。
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