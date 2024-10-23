公勝保經結盟精誠導入《匯客＋》作業系統 打造輔銷智能助手

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-23 14:01

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公勝保經總經理蔡聖威表示，此次與《匯客＋》合作打造業務人員輔銷系統，目的在深化業務夥伴在客戶服務與經營，進一步精準洞悉客戶需求，根據客戶不同階段的人生規劃或需求提供差異化優質服務等，創造出陪伴客戶實現新人生藍圖的服務價值。

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精誠資訊數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示，精誠《匯客＋》是從保險業務人員角度出發所設計的客戶關係管理平台，整合保險業務員需要的產品資料庫，同時運用內建的大數據分析技術，可以做到精準管理客戶關係與優化客戶服務，是保險業優化數位轉型的絕佳工具。

據保發中心統計，2023 年我國「保險滲透度」位居世界第 6，「保險密度」為全球第 16、亞洲第 4；每人平均有 2.6 張保單。保經業務員要整合客戶原有投保多張保單狀況，彙整成保單健診報告，來告訴保戶目前的保險保障狀況，保障需求能否被滿足，以及相關建議。

《匯客＋》作業系統整合各保險公司數據，力於圖像化、智能數位化、整合力，成為保險業務夥伴最強神隊友，協助業務夥伴全面掌握保戶新舊保單狀態，查詢歷史保單資訊，客製保單健檢報告，加入保戶家庭保單管理進而提出完整的建議，檢視保戶各個階段需求做好風險管理規劃，還能透過客戶拜訪紀錄功能，為 VIP 客戶設定標籤統一管理、行銷、問候，提供更貼心與有溫度的保戶服務。

公勝保經表示，此次與精誠資訊合作，不僅是單純的系統導入，更是對在整個保經業界中數位轉型的一大進步。未來公勝也將拓展更多合作夥伴的合作機會，並利用科技工具進階功能和服務提升公勝在市場的競爭力，為保險業帶來更多創新機會，推動保險業邁向數位化的未來。