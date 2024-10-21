〈企業徵才〉住宿業加薪5%搶人！煙波5.3萬起跳年薪24個月、君悅送全球飯店免費12晚

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-21 12:44

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主計處公布最新薪資統計，8 月份全體受僱員工經常性薪資平均數為 46,751 元，年增 3.08%，其中住宿業的從業人員，和去年同期相比，薪資成長幅度 5.25%，從業人員有感加薪，可以觀察出飯店旅宿業者對人力的需求極大。

為了吸引更多求職者，飯店旅宿業大多有免費供餐、提供住宿優惠、制服換洗等福利，近年為了爭取人才更不吝加薪，像是煙波大飯店，針對基層的房務員給予「整房津貼制度」，房務員平均月薪提升至 5.3 萬元、最高可達 6.5 萬元以上、年薪總計高達 24 個月。

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在加薪搶才之外，其實投入飯店旅宿業還有不少超星級的隱形福利，是其他產業享受不到的，像是台北君悅酒店在年度徵才時，除了有員工餐廳等基本福利，最讓人羨慕的是正職員工工作滿三個月，享全球凱悅飯店每年 12 晚的免費住宿。

雲朗觀光旗下的日月潭雲品酒店，也創下飯店旅宿業的先聲，於 9 月份開始實施周休三日，讓員工每年多出 52 天假期，為了滿足全面周休三日的目標，加大徵才力道，人力沒有全面補齊的單位，現階段也以日薪計算方式，在發薪時匯入員工帳戶，等同加薪 13％。

另外台北遠東香格里拉飯店的員工福利也讓人人超羨慕，不只在國內有每年一晚免費的生日住房，員工還可以申請全球 100 多家香格里拉酒店免費住房，依年資每年可申請的住宿天數逐年遞增，最多每年可申請 18 晚，吸引許多喜愛旅遊美食的新世代加入。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，年輕人更重視工作與生活的平衡，調查發現最讓新鮮人心動的福利包括，年假天數優於勞基法、周休三日、購屋 / 租屋補助，為了能吸引新血投入產業，觀光旅宿業者在福利上推陳出新，展現留才誠意，徵才的方式也更加靈活，在面試時送出餐券、住宿券，讓年輕人有更多機會體驗企業文化，目前有 5 成 4 的觀光旅宿業處於缺工缺才的狀況，1111 人力銀行資料庫，觀光旅宿也有近 6 萬筆工作機會數，人才需求迫切，有意投入觀光旅宿業的求職者，可以把握機會投入相關產業。