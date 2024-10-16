放連假更有彈性 104人力銀行貼心多放員工6天「樂活」假自選自休

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-16 12:11

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今年雙十國慶只放假一天，您是周五請特休、自己連成 4 天連假？還是公司加贈一天「樂活假」的幸福人？104 人力銀行透過小規模網路調查發現，60% 受訪者較青睞去年「補班放連假」，期待連假多一點。104 人力銀行則提供員工每年 6 天樂活假，可自行安排補班日及連休假。

104 人力銀行自十月起，提供員工每年 6 天樂活假，優先用於補班日及連休假期後，員工每季可自選一天放假樂活。優於勞基法的特色假勤已成企業留才攬才的策略，部分企業提供員工心情假、尋找靈感假、孝親假、志工假、有薪育兒假、補班日不上班等，寵愛員工，毫不手軟。

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據行政院人事行政總處公布的辦公行事曆，2023 年有 8 個連假，但 2024 年因為補班日減少，連假大幅減少，端午之後已無連假。104 人力銀行《職場力》透過網路調查回收 557 筆填答發現，60% 較喜歡補班連休，33% 較青睞不補班；至於彈性放假形成的補班日，是否會對工作產生困擾？44% 認為不困擾，略高於 38% 覺得困擾不希望那麼多補班日，另 14% 公司有補班日不上班政策。