我9月底外匯存底意外下滑 央行這麼解釋

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-04 19:13

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中央銀行今 (5) 日公布我國 9 月底外匯存底金額為 5779.29 億美元，意外較上月底減少 11.29 億美元，央行外匯局長蔡炯民說明，主要是因外資 9 月淨匯出 60 億美元，為維持外匯市場秩序央行有進場調節。

蔡炯民指出，由於 9 月有 2-3 個交易日匯市變動較大，央行進場拋匯調節；至於近日台北匯市變動較大是受國際美元走勢影響，多數貨幣均呈現貶值，實際上外資對台股有買有賣，並非完全站在賣方。

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截至 9 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 8148 億美元，較上月增加 35 億美元，約當外匯存底 141%，則增加 1 個百分點。

對於主要貨幣變動，央行統計，9 月主要貨幣兌美元都是升值，歐元升值 0.77%，英鎊升值 1.69%，日元再飆升 1.64%，人民幣也彈升 1.33%，新台幣升值 1.09%，而美元指數貶值 1.3%。

另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 8 月底來到 3.2882 兆美元，月增 318 億美元，日本為 1.0826 兆美元，月增 128 億美元，瑞士 8167 億美元，月增 148 億美元，南韓 3915 億美元，月增 21 億美元，印度 6057 億美元，月增 67 億美元，香港為 4111 億美元，月增 60 億美元。