友邦人壽首家獲准外匯準備金新制 凱壽已送件

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 21:36

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為協助壽險業增加匯率避險策略的運作彈性及強化財務穩健性，金管會日前推出外匯價格變動準備金新制，友邦人壽成為第一家獲准適用的保險公司，自 9 月 30 日起適用，另外，凱基人壽也於 10 月初送件，目前仍在審核中，有望在國內六大壽險業者中搶下頭香。

外界好奇，友邦人壽申請外匯準備金新制，從送件到審核通過總共花了多少時間？保險局副局長蔡火炎說明，我們是用最快的速度來做，但審查時間取決於內容是否齊備，有些業者送件後，可能還需要補件，若無需補件進度就會很快，此次友邦人壽包含補件時間大約在 1 個月內通過。

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其他業者是否有申請意願？蔡火炎說，保險公司仍在準備當中，距離年底還有幾個月，程序上可能要提報到董事會通過，還需要一些時間，並透露，凱基人壽已於 10 月初來溝通了，但申請案件內容細節不便透露，若核准後可來對外說明。

蔡火炎表示，保險業者考量的面向很多，對於要準備什麼資料，都有一定的詢問度，至於上路時間點，各家申請的時候要自己提出，因為每家準備金水位不太一樣，有些公司達到下限，就會希望趕快適用新制，主管機關也會盡速處理讓公司來累積。

全體壽險業 2023 年為了變動不到 1 毛錢的匯率，卻要付出 3600 億元的避險成本，金管會日前於「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」增訂外匯價格變動準備金新制，讓業者可採彈性方式管理匯率風險及避險成本。根據試算，壽險業若降低傳統避險部位的比率 20%，每年估可省下傳統避險成本近千億元。