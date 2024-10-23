庫克今年第二次訪問中國 重申深耕中國市場

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-23 15:20

‌



蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 今年第二次訪問中國，周三 (23 日) 與中國工業部門領導人會面，尋求促進 iPhone 中國市場的投資和銷售。

中國商務部周三在聲明中表示，庫克在北京會見了中國中國工業和信息化部部長金壯龍。庫克表示，蘋果致力於在中國投資，並將支持供應鏈和產業鏈的發展。

‌



根據工信部的聲明，金壯龍今天上午在一項會議中告訴庫克，他希望「蘋果公司繼續深耕中國市場」。金壯龍還表示，他希望蘋果公司可以「加大創新投入、與中國企業一起成長，並共享高質量投入的利潤」。

這是庫克今年第二次中國之行。 3 月訪問上海期間，他會見了主要供應商並開設了一家新的蘋果專賣店。

Counterpoint Research 高級分析師 Ivan Lam 表示：「庫克對中國的訪問是蘋果加強該地區關係的持續戰略的一部分。」

最近幾季，隨著本土品牌愈來愈受歡迎，蘋果公司在中國的智慧型手機市占率有所下降。今年第二季，蘋果在大中華地區的淨銷售額年減 6.5%，至 147.3 億美元。

這家 iPhone 製造商在中國市場還面臨其他挑戰，例如在大陸推出人工智慧系統 Apple Intelligence 的設備。