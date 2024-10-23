全球車市吹寒風！Stellantis再裁2450人、通用獲利佳仍砍人 第一刀恐揮向「這地方」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-23 12:24

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全球汽車業近來掀起裁員潮，全球第四大車廠 Stellantis(STLA-US) 宣布將裁員近 2450 名工人，並停止生產 Ram 1500 Classic，並將在年底前關閉位於美國亞利桑那州的試驗場來簡化營運，主要因為獲利與營收下滑，部分品牌陷入困境且可靠性不佳，一些車款製造品質甚至受到批評。

上月底，Stellantis 也宣佈將裁減 500 位波蘭工廠員工，美國密西根州也有近 200 名員工遭裁，今年 3 月該車廠已在美國裁減約 400 名技術工人和軟體工程師，並跟義大利工會簽署進一步自願裁員協定，打算在當地裁員 3000 多人。

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與此同時，Stellantis 高層也被大幅調整，其中包括確定此前帶領公司大幅成長的執行長唐唯實 (Carlos Tavares) 將在後年初任期屆滿離職。

無論是密集裁員，還是現任 C 執行長退休，都直接指向 Stellantis 當前面臨的嚴峻業績挑戰。該車廠今年上半年凈營收 850.17 億歐元，年減率 14%，淨利更年減 48% 至 56.47 億歐元，遠低於預期的 69.7 億歐元。

與此同時，德國大廠福斯同樣因獲利能力下降而打算裁員。在今年上半年營業利潤減少近 13 億歐元後，該車廠上月宣布進一步加大削減成本力道措施，並稱可能關閉在德國本土的汽車製造廠和一家零部件廠。這是福斯 87 年來首次關閉德國工廠，並代表其放棄 2029 年前不裁員承諾跳票。若工廠關閉，裁員人數恐超過 3 萬人。

值得注意的是，也有業績表現穩健，但為應對轉型和削減成本而裁員的車廠如美國最大汽車製造商通用 (GM-US) 。該公司今年上半年凈利年增 19% 至 59 億美元，但也在近期啟動裁員計畫。

《路透社》報導指出，通用擬分兩輪解僱旗下堪薩斯工廠的 1695 名工人，佔該廠員工總數的近七成，而通用在此前 8 月就已在全球範圍內裁掉了軟體和服務部門的 1000 多名員工。

《國際金融報》則稱許多主要車廠的「第一刀」可能發生在中國，因為在發佈獲利預警或下調預期時都曾提及一個重要原因，也就是中國市場持續低迷的需求，影響到銷量與業績。

近年來，在電動化趨勢與造車新勢力圍剿下，外資車廠在中國車市節節敗退。這些車廠在全球裁員的同時，也在中國區部門與相關合資車廠內大規模裁員，甚至「第一刀」揮向中國市場。

在通用還未啟動全球裁員計劃前，上汽通用和通用中國在今年 8 月就傳出裁員的消息，當時盛傳通用中國將縮減在中國市場的團隊規模，上汽通用裁員更將達到 30%。

類似情況也發生在福斯中國及其合資車廠身上，上月有消息傳出福斯開始分階段裁減福斯 (中國) 總部員工，預計集團層面將裁減數百名當地員工。福斯旗下高端品牌奧迪也在裁員，在今年 5 月，一汽大眾也宣佈裁減 565 名員工。

昔日在中國車市相當吃香的合資車廠，如今卻成拖累獲利能力的包袱。