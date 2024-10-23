高通宣布與Google策略合作 搶車用AI商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-23 12:22

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高通 (QCOM-US) 今 (23) 日宣布與谷歌 (GOOG-US) 展開為期多年的技術合作，推動汽車產業的數位轉型，以長期合作關係為基礎，雙方將運用 Snapdragon 數位底盤、Android Automotive OS 和 Google Cloud 的互補技術，打造全新的標準化參考平台，以開發生成式 AI 支援的座艙解決方案。

Google 的 AI 模型 Gemini Nano 將做為此架構的基礎，以打造由 Snapdragon 的異質邊緣 AI 系統單晶片 (SoC) 所支援的生成式 AI 車內體驗。此外，高通 AI Studio SDK 搭配上高通 AI 協調器 (Qualcomm AI Orchestrator)，可針對邊緣端的模型進行記憶體、功耗和效能的最佳化。

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高通汽車、工業和雲端運算部門總經理 Nakul Duggal 表示，與 Google 技術合作旨在推動創新，並開發出最先進的生成式 AI 驅動的解決方案，是一個重大的里程碑，可為汽車製造商和一級供應商解鎖全新可能性，同時讓產業有能力打造安全和數位化的先進體驗。期待延續與 Google 的合作，進一步推動汽車創新，並結合高通的合作夥伴生態系，持續引領產品進入市場，為客戶實現無縫的開發體驗。

Google 工程部門副總裁 Patrick Brady 表示，汽車產業正處於重大轉型的轉折點，這得益於生成式 AI 和自動駕駛解決方案的進步，以及在整個平台生命週期內皆能更新軟體功能的能力。期待藉由這項策略夥伴關係，擴展與高通的長期合作關係，持續開發軟體定義汽車的創新解決方案，並展現共同創新在推動未來交通運輸的力量。

高通指出，此次雙方合作的生成式 AI 驅動的數位座艙開發框架，包括可升級的汽車等級框架，苦提供最尖端且可被即時增強的數位座艙體驗，並搭載預先整合的 Android Automotive Operating System(AAOS) 軟體和服務，使用 Google 的 Gemini Nano，並運用 Snapdragon 系統單晶片的邊緣最佳化功能，協助打造可自訂且回應迅速的語音使用者介面。

另外，基於雙方技術基礎打造的支援車輛到雲端 (vehicle-to-cloud) 基礎設施的統一 SDV 開發框架，使 Google Cloud 託管的汽車軟體開發能夠針對 Snapdragon 平台進行最佳化、提升開發人員生產力，同時縮短 AAOS 平台和服務的上市時間。