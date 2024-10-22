AI算力達80TOPS？高通發布驍龍 8 Elite 跟聯發科較勁次世代旗艦手機晶片

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-22 14:34

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美國手機晶片大廠高通 (QCOM-US)周一 (21 日) 在夏威夷舉行的驍龍峰會上發布新一代驍龍 8 Elite(驍龍 8 至尊版)，也就是之前外界傳聞的驍龍 8 Gen 4，該晶片採用與聯發科(2454-TW) 天璣 9400 一樣的台積電 (2330-TW) 第二代 3 奈米製程 (N3E) 打造，並標榜是首顆納入其新一代 Oryon CPU 驍龍系列手機晶片，主打功耗更低卻能帶來「顛覆性的效能提升」與 AI 應用。

相較於上一代驍龍 8 Gen 3 來說，全新的驍龍 8 Elite 放棄了安謀公版 CPU 架構，首次採用自研的第二代 Oryon 架構 CPU 內核，該內核由 2021 年高通收購的晶圓新創公司 Nuvia 設計，高通 AI PC 晶片平台驍龍 X 系列首發搭載的是第一代，在性能跟能效上有大幅的提升。

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官方資料顯示，驍龍 8 Elite 採用 2 個主頻高達 4.32GHz 的「超級內核」和 6 個主頻 3.52GHz 的「性能內核」，類似聯發科天璣的「全大核」架構，驍龍 8 Elite CPU 整體二級緩存容量提升到 24MB，其中 12 MB 在性能核心。

根據官方說法，驍龍 8 Elite CPU 單核性能相比前代提升 45%，功耗降低 44%，多核性能提升 45%，功耗降低 40%，網頁流量性能提升了 62%。此外，它還採用 Adreno 830 GPU 和增強型 HexagonNPU，性能提升 45%。

驍龍 8 Elite 還首次在驍龍移動平台上支援原生的 Unreal Engine(虛幻引擎)5.3，支援全套 Snapdragon Elite Gaming 功能，可在遊戲中實現令人驚歎的電影級 3D 環境，同時最大程度地提高效率。

在生成式 AI 方面，驍龍 8 Elite 採用目前最強的 Hexagon NPU，擁有 6 個向量加速器與 8 個標量加速器。高通表示，Hexagon NPU 的 AI 性能提升 45%，AI 能效提升 45%。此外，它還支援端側多模式 AI，支援更長的 Token 輸入。

雖然有媒體報導指出，Hexagon NPU 具備 80TOPS 算力，但未獲確認，高通也未公佈。

在影像處理器能力方面，驍龍 8 Elite 具備每秒 4.3G 像素的處理能力，性能相比上一代驍龍 8 Gen 3 提升 33%。得益於 AI ISP 與 NPU 的結合，驍龍 8 Elite 可提供業界領先的相機功能，例如 4K 解析度下的無限語義分割、AI 光影重塑、AI 寵物套件、視頻魔術橡皮擦等功能。

驍龍 8 Elite 還配備低功耗 AI(LPAl) 子系統，擁有專用 DSP 和 AI 加速器 (eNPU)，支持始終在線的音頻、始終感知的攝像頭 (ASC)、感測器和上下文數據流，即高通感測中心 (QSH)。

無線上網方面，驍龍 8 Elite 集成了驍龍 X80 旗艦 5G 數據機，支援 8 載波 mmWave、2x2 MIMO mmWave 和 sub-6 GHz ，並採用首個 4x6 MIMO 解決方案，可在更多地方實現數千兆級別的 5G 速度，且定位精度提高 30%。

此外，驍龍 8 Elite 還支援 FastConnect7900 行動連接系統，這是業界首款將 Wi-Fi、藍牙和超寬頻（UWB）連接整合到單個 6nm 晶片中的解決方案。