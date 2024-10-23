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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至8.7元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 06:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.09元下修至8.7元，其中最高估值9.95元，最低估值8.15元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.95(9.95)13.2814.16
最低值8.15(8.62)6.759.12
平均值8.9(9.12)9.9111.93
中位數8.7(9.09)9.7712.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值311.48億339.83億352.52億
最低值299.77億286.12億298.05億
平均值306.29億310.74億328.71億
中位數306.93億309.36億329.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.142.3623.1628.7918.00
營業收入225.89億201.40億364.84億415.12億347.14億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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