鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至8.7元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.09元下修至8.7元，其中最高估值9.95元，最低估值8.15元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.95(9.95)
|13.28
|14.16
|最低值
|8.15(8.62)
|6.75
|9.12
|平均值
|8.9(9.12)
|9.91
|11.93
|中位數
|8.7(9.09)
|9.77
|12.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|311.48億
|339.83億
|352.52億
|最低值
|299.77億
|286.12億
|298.05億
|平均值
|306.29億
|310.74億
|328.71億
|中位數
|306.93億
|309.36億
|329.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.14
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|營業收入
|225.89億
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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