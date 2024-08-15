鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可NUE-US的目標價調降至176元，幅度約3.83%
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對諾可(NUE-US)提出目標價估值：中位數由183元下修至176元，調降幅度3.83%。其中最高估值240元，最低估值170元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予諾可評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀1位。
諾可今(15日)收盤價為141.26元。近5日股價下跌3.83%，標普指數上漲4.92%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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