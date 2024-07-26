鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至10.36元，預估目標價為184.25元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 02:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.67元下修至10.36元，其中最高估值13元，最低估值9.08元，預估目標價為184.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13(13)
|15.01
|15.02
|最低值
|9.08(9.08)
|7.75
|10.85
|平均值
|10.64(10.73)
|11.78
|13.05
|中位數
|10.36(10.67)
|12.19
|13.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|331.12億
|355.58億
|361.40億
|最低值
|286.63億
|288.34億
|321.26億
|平均值
|309.16億
|320.59億
|345.91億
|中位數
|311.21億
|323.29億
|345.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.14
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|營業收入
|225.89億
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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