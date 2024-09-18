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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至9.43元，預估目標價為174.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 14:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.62元下修至9.43元，其中最高估值10.38元，最低估值8.64元，預估目標價為174.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.38(10.38)14.5915.59
最低值8.64(8.64)7.39.1
平均值9.47(9.53)10.9412.44
中位數9.43(9.62)11.3512.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值315.80億348.15億353.20億
最低值301.14億291.53億301.45億
平均值307.17億311.86億330.60億
中位數306.45億310.48億331.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.142.3623.1628.7918.00
營業收入225.89億201.40億364.84億415.12億347.14億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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