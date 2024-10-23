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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至6.47元，預估目標價為163.02元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 04:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.59元下修至6.47元，其中最高估值6.83元，最低估值6.17元，預估目標價為163.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.83(6.83)9.6212.0111.82
最低值6.17(6.37)7.679.1311.82
平均值6.52(6.59)8.4610.3311.82
中位數6.47(6.59)8.4810.2511.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值90.01億99.38億105.02億110.15億
最低值84.79億90.68億92.51億110.15億
平均值86.60億94.26億99.62億110.15億
中位數86.28億93.37億99.88億110.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.803.097.149.215.88
營業收入39.03億37.81億72.20億88.12億75.21億

詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTFII

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