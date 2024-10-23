鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至6.47元，預估目標價為163.02元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 04:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.59元下修至6.47元，其中最高估值6.83元，最低估值6.17元，預估目標價為163.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.83(6.83)
|9.62
|12.01
|11.82
|最低值
|6.17(6.37)
|7.67
|9.13
|11.82
|平均值
|6.52(6.59)
|8.46
|10.33
|11.82
|中位數
|6.47(6.59)
|8.48
|10.25
|11.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|90.01億
|99.38億
|105.02億
|110.15億
|最低值
|84.79億
|90.68億
|92.51億
|110.15億
|平均值
|86.60億
|94.26億
|99.62億
|110.15億
|中位數
|86.28億
|93.37億
|99.88億
|110.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.80
|3.09
|7.14
|9.21
|5.88
|營業收入
|39.03億
|37.81億
|72.20億
|88.12億
|75.21億
詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International IncTFII-US的目標價調升至170.5元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fiserv, Inc.FI-US的目標價調升至214元，幅度約7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADR(SAP-US)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為263.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：純正零件GPC-US的目標價調降至155元，幅度約3.13%
下一篇