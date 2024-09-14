鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至9.67元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-14 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.93元下修至9.67元，其中最高估值10.38元，最低估值9.14元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.38(10.38)
|14.59
|15.59
|最低值
|9.14(9.29)
|7.74
|9.1
|平均值
|9.73(9.84)
|11.03
|12.56
|中位數
|9.67(9.93)
|11.52
|12.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|315.80億
|348.15億
|353.20億
|最低值
|302.11億
|291.53億
|301.45億
|平均值
|307.52億
|312.22億
|331.53億
|中位數
|306.88億
|312.22億
|334.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.14
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|營業收入
|225.89億
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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