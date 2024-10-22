AI軟體商昕力資*10/22登錄興櫃 Q4底推資安及永續新產品線
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-22 18:32
軟體商昕力資 * (7781-TW) 將於明 (23) 日登錄興櫃，認購價為每股 8.5 元。公司已發行股數 5.73 億股，實收資本額 2.87 億元，每股面額 0.5 元，昕力資 * 成立於 2005 年，是台灣少數完全自製軟體的科技公司，AI 軟體產品已成熟，未來將推出資安及永續發展產品。
昕力資 * 董事長姚勝富表示，AI 及數位轉型產品線已臻成熟，成功打入國內外知名金融產業，取得良好市占率，將於 2024 年底推出資安防護及永續發展新產品線，藉此為企業提供更全面的一站式服務。
財務表現方面，昕力資 * 2023 年營收達 7.76 億元，每股虧損 0.05 元；2024 年上半年營收為 3.22 億元，每股虧損 0.44 元，昕力資 * 解釋，營收雖較去年同期成長，但因持續投入自有產品研發及實施庫藏股一次性認列費用，導致出現稅後淨損。
對於未來展望，姚勝富指出，除了深耕現有客戶外，計劃在 2025 年加強醫療產業的業務拓展，在越南市場方面，將透過子公司開發自有產品，並藉由新併購的越南子公司進軍當地產險市場，複製台灣市場的成功經驗。
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