曾是郭董的郭智輝拋利多 經濟部明年編列116億元振興中小微企業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-22 18:20

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安永聯合會計師事務所今（22）日舉辦《安永企業家獎》論壇，經濟部長郭智輝致詞表示，他在 2017 年獲得安永企業家獎，從企業的「郭董事長」到經濟部的「郭部長」，對企業面對的挑戰「感同身受」，強調經濟部明年將編列 116 億元「中小微企業多元振興方案」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路。

郭智輝於致詞時表示，《安永企業家獎》被喻為企業家界的奧林匹克獎，是全球最具代表性的國際性獎項，今年邁向第 20 屆，每年選拔對國家及全球具有重要影響以及貢獻的台灣企業家，他在 2017 年以「郭董事長」身份獲得當年度企業家大獎，感到很榮幸，期許能夠把台灣企業精神和追求創新，運用於台灣、決勝全世界，把「取之社會、用之社會」的精神傳承下去。

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郭智輝表示，如今他成為「郭部長」，對企業面臨的挑戰感同身受，強調經濟部將引導企業布局利基市場，在全球供應鏈尋找契機；如今企業面臨淨零碳排、人才短缺等問題，都是經濟部協助企業解決的方向，比如修正《產業創新條例》，將 AI 及減碳納入投資抵減項目，將投資抵減上限放寬至 18 億元。

郭智輝指出，台灣有 913 萬名中小企業員工，占全國就業人口 8 成，因此，經濟部明 (114) 年度已編列 116 億元「中小微企業多元振興方案」，協助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路、培育 AI 人才。

安永聯合會計師事務所傅文芳所長表示，《安永企業家獎》今年以「智慧創藝 啟動未來」為主題，代表當今企業界在追求創新思維和智能技術的同時，也不忘結合代代相傳的智慧、經營藝術與企業家精神來承先啟後。企業家們分享如何承先啟後，將傳統結合智慧與創新，以及其經營企業的理念與策略。