串流影音服務Max將登台 台灣大成首波合作夥伴

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-22 18:26

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串流影音服務 Max 將於 11 月 19 日正式登陸台灣，台灣大 (3045-TW) 宣布成為 Max 首波合作夥伴。台灣大用戶可透過多元裝置搭配 5G 網路，觀賞 Max 提供的好萊塢鉅作、原創影集，以及獨家 Discovery 紀錄片、實境秀等多元影視內容。

總經理林之晨表示，台灣大與華納兄弟集團長期以來建立深厚的合作夥伴關係，雙方從 2020 年合作 MyVideo「Discovery 品牌館」；今年 2 月再宣布推出台灣大 HBO GO 獨家優惠方案，雙方組成策略聯盟，此次雙方再次攜手合作，搶先推出 Max 電信方案。

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新媒體副總經理李芃君進一步指出，台灣大深耕內容服務，擁有龐大影音用戶基礎，透過台灣大旗下品牌「OP 響樂生活」打造一站式影音娛樂體驗。