郭智輝用烏紗帽打包票：撥補2000億2年內還漲電價 就是管理太差、該走人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-11 17:50

‌



經濟部長部長郭智輝今（11）日陪同行政院院長卓榮泰出席立法院「施政報告繼續質詢」前及會後受訪，針對電價調漲及撥補台電虧損議題，郭智輝表示，卓院長已下達指令，要求台電財務狀況須在兩年內朝正向發展，假如台電在得到撥補後的 2 年內還漲價，就是他的管理有問題，也是他告別的時候。

上午媒體詢問，藍白擋下撥補台電 2000 億預算，是否對台電財務造成困難？郭智輝表示，2000 億的補助對台電的財務幫助非常大，若無法撥補，的確會讓台電比較辛苦，但他相信委員們和民眾一樣，都不願意看到因為台電得不到補助，進而造成物價的波動。

‌



立委柯志恩質詢郭智輝，若立法院同意這筆預算，能保證電價多久不漲？郭智輝回答，希望 2 年內要讓台電財務健全，假如台電在得到撥補後的 2 年內還漲價，就是他的管理有問題，也是他告別的時候。

下午繼續進行施政總質詢，立委李彥秀質詢郭智輝上午的說法是倦勤還是委屈。卓榮泰隨即表示，他已經請郭智輝不能再講這種話。郭智輝表示，他的意思是，撥補是為了調整台電財務，但未來電價漲價與否，不是由他決定，而是由電價審議委員會決定。

總質詢休息時間的媒體聯訪，郭智輝針對「告別」說表示，電價是審議委員會決定，經濟部負責經營管理，他預估未來幾年內原物料漲價的機會不高、新台幣也不致再貶下去，在材料成本變動不大的前提下，主要就是透過「管理」來改善；若 2 年內無法改善台電財務，就是他的管理能力太差，也不適合再當部長，但他會跟台電員工共同努力，不使台電再繼續虧損。

台電爭取千億撥補，立法院尚未通過，調漲後新電價確定 10 月 16 日起實施，產業電價平均調幅約 12.5%。為優先照顧逾千萬民生用戶，台電凍漲住宅用戶電價，平均住宅電價維持每度 2.77 元，但成本高達 3.9 元，故希望立院能支持千億撥補，讓台電財務獲得改善。