台積電攻高激勵 佳運、東方風能及光速火箭下周登錄興櫃交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-20 10:30

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台積電 (2330-TW) 在 18 日股價攻高到 1100 元新高價，形成對台股的激勵，而下周也有包括佳運 (7783-TW)、東方風能 (7786-TW) 及光速火箭 (7782-TW) 登錄興櫃交易，這三檔其他類股的陸續完成公開發行並登錄興櫃交易，等於也啟動個股的明年 IPO 計畫。

將在 10 月 23 日登錄興櫃交易的光速火箭，成立 2016 年，目前股本爲 2.12 億元，董事長為陳冠愷，總經理由李冠霆擔任；光速火箭要產品為品牌香氛商品、品牌沐浴用品、品牌保養品、品牌服飾及健康食品，主辦券商爲元富證券。

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光速火箭 2023 年營收 6.33 億元，稅前盈餘 2097 萬元，稅後純益 1644 萬元，每股純益 1.01 元。而依 OTC 資訊顯示，光速火箭自結 2024 年 1-8 月營收 4.2 億元，毛利率 67.69%，稅後純益 3073 萬元，已經超越去年全年，每股純益達 1.59 元。

而 10 月 25 日登錄興櫃交易的佳運，成立於 2013 年，主要從事重機械搬運及吊裝統包工程整合服務，佳運董事長為張林桂，總經理為簡忠榮，目前股本為 6.24 億元。主辦券商爲永豐金證券，預計登錄興櫃參考價每股 108 元。

佳運 2023 年營收為 12.64 億元，稅前盈餘為 4.43 億元，稅後純益爲 3.68 億元，每股純益為 9.87 元。而依 OTC 資訊顯示，佳運自結 2024 年 1-9 月營收 10.74 億元，毛利率 44.03%，稅後純益 3.07 億元，每股純益 5.36 元。

在 10 月 25 日同日登錄興櫃交易的還有其他類股的東方風能，成立於 2019 年，主要業務從事船舶租賃、離岸風電工程管理、離岸風場長期運維等海事工程服務，董事長與總經理爲陳柏霖，目前股本爲 15.66 億元，主辦券商爲永豐金證券，登錄興櫃參考價爲每股 95 元。

東方風能 2023 年營收為 49.34 億元，毛利率 29%，稅前盈餘為 12.58 億元，稅後純益爲 9.89 億元，每股純益為 6.96 元。而依 OTC 資訊顯示，東方風能自結 2024 年 1-8 月營收 46.58 億元，毛利率 25.95%，稅後純益 9.96 億元，每股純益 5.09 元。