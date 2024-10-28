投資美股絕佳時點浮現？兩方向找出答案

鉅亨研報 2024-10-28 11:37

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美國總統大選進入倒數，歷史數據統計顯示，美股在選後上漲機率高，吸引不少投資人躍躍欲試，但現階段兩黨候選人選舉民調互有高下，選舉結果還在未定之天，加上貨幣政策也有變數，美股走勢仍有不確定性，投資人進場必須更有策略，透過定期定額策略將有機會比單筆投資較能分散風險。

四年一次的美國總統大選進入倒數，最近投資人最關切的問題莫過於「現在可以投資美股嗎？川普或賀錦麗，誰當選對股市比較好？」投資人可透過兩大面向判斷，一是參考歷史數據鑑往知來，二是近期資金流向。

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2024 年美股總統大選讓投資市場焦慮的原因來自兩黨候選人勢均力敵，近期美國選舉民調數據結果均落在誤差範圍之內，形成不確定性變數。不過，相較於俄烏、中東地緣政治等問題難以預料結束時間，美國總統大選將於 11 月 5 日投票，選舉不確定因素即可消除。

進一步檢視美股在總統大選後的表現，以 1945 年來 19 次美國總統大選日後的標普 500 指數來看，選後三個月平均漲幅 2% 優於選前，看來不管是哪一黨當選，選後美股出現漲勢的機率較高。

若不考慮大選因素，回顧標普 500 指數年度各月份表現，根據鉅亨網整理，在 1985 年至 2024 年 7 月期間，12 個月份中，每年 11 月平均報酬率 1.9% 居冠，其次為 12 月漲幅 1.5%，分析背後原因來自每年年底為歐美傳統消費旺季，加上時間逼近機構法人年底作帳行情，催生出年底行情欲小不易。

再從資金流向來看，參考彭博資訊統計的全球股票型 ETF 資金流向，統計至 10 月 15 日，儘管股票市場面臨美國等主要央行啟動降息循環，但股票型 ETF 不管是近一月、近三月、今年以來均吸引資金流入，且資金主要流向美國股票型 ETF，其中，近一月美股 ETF 吸金 794.58 億美元，大量資金在此刻流向美股，被解讀為推動道瓊等美股主要指數近期創高的原因之一，資金能否持續流入、目的是否為了在選前押寶選後行情，值得密切關注。

美股開戶 複委託安心有保障

投資人如果對投資美股有興趣，目前有兩種方式，一是透過海外券商下單，第二種是「複委託」，就是委託國內券商下單購買海外股票或 ETF。

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