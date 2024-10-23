中國政策組合拳助攻 海外ETF近月績效前十強由陸股包辦

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-23 11:19

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近期中國政策組合拳連發，大幅釋出資金活水與多項寬鬆和救市政策，帶動近期中國股市表現，近一月滬深 300 指數上漲近 22%，代表中小型股的中小企業 100 指數漲幅更近 25%，連帶投信發行的跨國股票 ETF 近一月表現，前十強也全由中國相關股票 ETF 霸榜。

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繼日前中國人行宣布降準 2 碼、調降政策利率 1 碼與提供股票回購貸款等政策外，近日中國六大行同步調降利率，且在 21 日中國人行宣布 10 月 1、5 年期 LPR 利率各下調 25 個基點等，年底還不排除再有降息機會。

群益深証中小 ETF 經理人張菁惠表示，自 9 月下旬以來，從中國人行、金融監管總局、證監會到中央政治局會議，接連推出降準、降息、降存量房貸利率、結構性融資入市及地方取消購屋限制等措施，針對貨幣、地產、資本市場都有大量政策出台，展現官方穩經濟的決心，激勵市場投資情緒，資金積極回補下，推動近期中國股市表現。

後市來看，中國利多政策連番祭出，有望驅動經濟往正確的方向運行，帶來景氣復甦，並對股市形成正向循環，後市表現仍值觀察。

張菁惠進一步指出，在投資布局方面，因利率走降，有利中小企業壓低借貸成本，且隨著長期經濟環境有望走向穩定，資金也可望由大型股朝向更具爆發力的中小型企業輪動。