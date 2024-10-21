【量化策略】量化因子種類有哪些?動能因子找股價創新高!

鉅亨研報 2024-10-21 18:05

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一、什麼是量化因子投資

如果生活中有一位超級會分析數據的機器人，它可以快速瀏覽一大堆公司的資訊，找出哪些公司最有發展潛力。這些公司資訊，像是賺了多少錢、股價漲得快不快、公司規模大不大等等，我們就稱之為「因子」。

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量化因子投資就是利用這些因子，透過電腦模型來幫我們挑選股票。簡單來說，就是用數據來做投資決策，讓投資變得更客觀、更有效率。

二、量化因子有哪些種類

至於量化因子的特徵就是要能解釋資產風險和報酬，我們可以把這些因子分成幾大類:

動能因子：就像滾雪球一樣，股價漲得快的股票，通常會繼續漲。 成長因子：公司營收和獲利不斷成長的，通常比較受歡迎。 價值因子：股價相對便宜的公司，有機會帶來較高的報酬。 品質因子：財務狀況穩健的公司，通常比較穩定。 配息因子：喜歡發股息的公司，表示公司經營狀況不錯，也願意回饋股東。 波動因子：股價波動大的股票，通常風險也比較高。

三、動能因子：股價創新高

根據 FinLab 在 2020 年的研究顯示，股價突破某個歷史高點創下新高，可能原因在於題材或者利好消息，接下來的後續走勢要嘛繼續噴高，要嘛高點回跌，但是這兩條路帶來的結果卻是大不相同。

所以股價創新高真的是有效的交易策略嗎? 在不考慮手續費的情況下，研究顯示創新高確實有用，創新高天數越高，回測績效越好，例如最紅的曲線就是 600 天創新高才買入。

為什麼股價創新高這麼重要呢? 主要原因可能在於突破前波高點創下新高，表示市場上供需關係開始不對等，買方資金源源不絕的進場，股價續強的機率變高。所以投資人可以順著這樣子的邏輯來思考，例如可以把創下新高的日期天數設定為一個範圍，同時觀察 5、10、20、60、120 以及 240 天的變化，這個做法就可以免除參數選取的困擾，再著如果一檔股票創 20 天新高，那麼也必定會同時符合創 5、10 天新高的條件，以此類推。

大家可以在圖中看到『**』就是表示股價創新高，在我們截稿為止總共有 4 檔股票符合條件，但是量化因子投資絕不只是選股而已，我們挑選其中 2 檔股票為範例，上圖大家可以看到創 20 日新高，但整體是屬於大箱型整理，下圖同樣創 20 日新高，但距離前波高點有不小的距離，如果以股票位階來看，上圖屬於高位階，下圖屬於低位階。

只考慮技術面的情況之下，股價創新高確實是一個重要的動能因子可以表示多方趨勢，但是因子可以不斷疊加，所以在設定交易策略的時候，熟習因子的特徵與意義也是很重要的環節，如果喜歡追強的類型，納入高位階的因子相對比較適合，反之低位階情境下的股價創高，就是屬於整理完畢的多方表態。