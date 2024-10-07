押錯市？日元上周重貶4.4% 對沖基金卻「空翻多」

鉅亨網編輯林羿君 2024-10-07 15:45

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對沖基金上週轉而做多日元，日元卻創下 2009 年底以來最差單週表現，且短期還有續跌空間。

受到日本新首相石破茂偏鴿派的言論，以及美就業報告強勁的影響，日元上週兌美元暴跌 4.4%，創下自 2009 年 12 月以來最大的單周跌幅；與此同時，對沖基金卻開始對日元轉向看漲態度。

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根據商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，對沖基金正處於自 2021 年初以來最看好日元的狀態，截至 10 月 1 日當週，對沖基金自 8 月中旬以來，首次轉向做多日元，這項操作發生於石破茂表示該國尚未準備好進一步升息之前。

有些投資人將日元賣壓視為買進的機會。策略師仍預測，隨日本央行升息，明年日元會進一步走強。彭博調查顯示，明年第 2 季美元兌日元預測的中位數為 140。

野村證券公司外匯策略主管 Yujiro Goto 表示，上週稍早，一些對沖基金預計石破茂會採取更加鷹派的立場，因此建立日元多頭部位，但而事實並非如此，加上美國就業數據意外強勁，日元兌美元匯率在短期內測試 150 的可能性增加了。

瑞穗證券駐東京的首席策略師 Shoki Omori 不禁質疑，「如果進行套利交易的投資人再次推動日元兌美元匯率試探 160，誰來阻止它？」。Shoki Omori 認為，日元短期內會測試 150，甚至 155。

RBC BlueBay 資產管理公司駐倫敦首席投資官 Mark Dowding 指出，短期內日元還會進一步下跌，若跌向 150 可能是開始建立多頭部位的誘人時機。