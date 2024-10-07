押錯市？日元上周重貶4.4% 對沖基金卻「空翻多」
鉅亨網編輯林羿君 2024-10-07 15:45
受到日本新首相石破茂偏鴿派的言論，以及美就業報告強勁的影響，日元上週兌美元暴跌 4.4%，創下自 2009 年 12 月以來最大的單周跌幅；與此同時，對沖基金卻開始對日元轉向看漲態度。
根據商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，對沖基金正處於自 2021 年初以來最看好日元的狀態，截至 10 月 1 日當週，對沖基金自 8 月中旬以來，首次轉向做多日元，這項操作發生於石破茂表示該國尚未準備好進一步升息之前。
值得注意的是，CFTC 數據的發布存在滯後性，這意味著槓桿投資者可能消化了石破茂的鴿派言論，現在正在為日元新一輪的疲軟做準備。
有些投資人將日元賣壓視為買進的機會。策略師仍預測，隨日本央行升息，明年日元會進一步走強。彭博調查顯示，明年第 2 季美元兌日元預測的中位數為 140。
野村證券公司外匯策略主管 Yujiro Goto 表示，上週稍早，一些對沖基金預計石破茂會採取更加鷹派的立場，因此建立日元多頭部位，但而事實並非如此，加上美國就業數據意外強勁，日元兌美元匯率在短期內測試 150 的可能性增加了。
瑞穗證券駐東京的首席策略師 Shoki Omori 不禁質疑，「如果進行套利交易的投資人再次推動日元兌美元匯率試探 160，誰來阻止它？」。Shoki Omori 認為，日元短期內會測試 150，甚至 155。
RBC BlueBay 資產管理公司駐倫敦首席投資官 Mark Dowding 指出，短期內日元還會進一步下跌，若跌向 150 可能是開始建立多頭部位的誘人時機。
本週的美國通膨數據將為聯準會的政策路徑和日元的走勢提供進一步線索。
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