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〈台幣〉亞幣中一枝獨秀 升9.8分至31.985元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-21 17:40

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新台幣今日偏強整理，收升9.8分。(鉅亨網資料照)

新台幣近日偏強整理，今 (21) 日盤中強升 1.46 角，最高來到 31.937 元，終場收在 31.985 元，升值 9.8 分，台北外匯經紀公司成交值 14.97 億美元，交投相當熱絡，在今日的亞洲匯市中一枝獨秀。

新台幣今日以 32.05 元、升值 3.3 分開出後，最高來到 31.937 元，終場收在 31.985 元，升值 9.8 分，高低價差 1.13 角。


而觀察主要亞幣，呈現漲跌互見，以新台幣逆勢升值 0.3% 最強勁，反觀泰銖貶值近 1%，韓元貶逾 0.6%，日元貶 0.3%，星元貶 0.2%，人民幣貶逾 0.1%。

由於中國推出一系列支持股市的措施，提振中國股市信心，也進一步提振整體市場風險情緒，非美貨幣近日彈升，不過，法人提醒，川普勝選機率提升，又使美元下檔有撐，預料短期在各種不確定的因素下，匯市來回震盪。

法人進一步分析，大型科技股領頭美股衝鋒，但同時，美國總統大選選情膠著，而中東局勢不明，盤面仍存在不少變數，投資人做多的同時有所防備，須留意風險情緒隨時轉向。

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