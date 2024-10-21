華爾街看多情緒高漲 金價衝2730美元 續寫歷史新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-21 13:40

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黃金價格在亞洲周一 (21 日) 交易時段延續漲勢，衝高至 2730 美元上方，再創歷史新高。

現貨黃金周一上漲 0.4%，至每盎司 2732.86 美元的歷史新高，而 12 月到期的黃金期貨上漲 0.6%，至每盎司 2747.70 美元。

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儘管美元仍接近 8 月初以來最高，但美國大選的不確定性以及以色列對伊朗報復的預期刺激了避險需求，加上交易員預計聯準會降息步伐將放緩，金價仍在上漲。

最新的 Kitco News 每周黃金調查顯示，行業專家幾乎一致看好黃金前景，16 位參與調查的分析師，有 15 人看多，1 人持中立態度。而在連續三周對黃金上漲動能的信心減弱之後，絕大多數的散戶情緒也回到樂觀區域。

SIA Wealth Management 首席市場策略師 Colin Cieszynski 看好未來一周的金價表現，他指出，黃金的上漲趨勢目前沒有明顯的阻力，尤其是在價格突破新高的情況下，市場看漲情緒不斷加強。

Cieszynski 認為，對黃金來說最重要的是，這次上漲是由兌所有貨幣 (不僅僅是美元) 普遍升值所推動的。就本周而言，歐洲央行降息引發了價格飆升。

Bannockburn Global Forex 董事總經理 Marc Chandler 評估，整體而言，黃金仍具有上漲動力。

他表示：「黃金在周末前觸及新高，接近 2717 美元。最後一段上漲是在美元走強和美國利率上升的情況下發生的」 ，「中東緊張局勢依然加劇，即將舉行的金磚國家峰會凸顯了央行對黃金的需求。」