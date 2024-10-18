金價首度突破2700美元 再創歷史新高 分析師：牛市還未結束

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-18 13:30

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受到美國大選來到最後關頭、中東局勢未明帶來的避險需求，以及歐洲央行降息等因素影響，黃金在周五 (18 日) 亞市盤中繼續上揚，並首度突破每盎司 2700 美元，再創歷史新高。

儘管強勁的美國零售銷售和勞動力市場數據，進一步押注未來幾個月美國利率將放緩，但黃金仍然堅挺。金價周五漲至每盎司 2705.26 美元的歷史新高，上漲 0.4%，12 月到期的黃金期貨上漲 0.5%，至每盎司 2720.15 美元。

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FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 撰文，對黃金技術前景進行分析。他認為，金價不斷創出新高，牛市還沒有結束。金價可能在接下來的幾個交易時段中，出現修正性下跌，但買家可能會尋求逢低買入。

隨著美國大選臨近，金價突破了過去兩周的窄幅交易區間，創下新高。

最近的民調顯示，距離投票還有不到三周的時間，副總統賀錦麗和前總統川普依然難分軒輊，競爭激烈。兩位候選人立場的差異加劇了選舉結果的不確定性。

歐洲央行降息 25 個基點顯示，全球主要央行仍將進一步降息，較低的利率環境可能會支撐黃金和其他非收益資產。儘管與此同時美元走強，市場預計美國聯準會不會大幅降息。