金價首度突破2700美元 再創歷史新高 分析師：牛市還未結束
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-18 13:30
受到美國大選來到最後關頭、中東局勢未明帶來的避險需求，以及歐洲央行降息等因素影響，黃金在周五 (18 日) 亞市盤中繼續上揚，並首度突破每盎司 2700 美元，再創歷史新高。
儘管強勁的美國零售銷售和勞動力市場數據，進一步押注未來幾個月美國利率將放緩，但黃金仍然堅挺。金價周五漲至每盎司 2705.26 美元的歷史新高，上漲 0.4%，12 月到期的黃金期貨上漲 0.5%，至每盎司 2720.15 美元。
FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 撰文，對黃金技術前景進行分析。他認為，金價不斷創出新高，牛市還沒有結束。金價可能在接下來的幾個交易時段中，出現修正性下跌，但買家可能會尋求逢低買入。
隨著美國大選臨近，金價突破了過去兩周的窄幅交易區間，創下新高。
最近的民調顯示，距離投票還有不到三周的時間，副總統賀錦麗和前總統川普依然難分軒輊，競爭激烈。兩位候選人立場的差異加劇了選舉結果的不確定性。
隨著中東衝突愈演愈烈，黃金也受到避險需求的青睞。交易商正準備迎接以色列因十月初的攻擊而對伊朗進行的報復行動。
歐洲央行降息 25 個基點顯示，全球主要央行仍將進一步降息，較低的利率環境可能會支撐黃金和其他非收益資產。儘管與此同時美元走強，市場預計美國聯準會不會大幅降息。
澳盛銀行分析師發布報告指出，貴金屬受到歐洲央行降息的支撐，這提醒市場大多數央行已進入寬鬆模式。這有助於它擺脫經濟數據的影響，而經濟數據可能會減緩聯準會的降息周期。報告補充說，對黃金的避險需求也仍在發揮作用。
其他貴金屬漲跌互現。鉑金期貨穩定在每盎司 1005.95 美元，白銀期貨上漲 1% 至每盎司 32.095 美元。
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