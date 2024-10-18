〈貴金屬盤後〉美大選不確定性、貨幣寬鬆 金價續創歷史高點
鉅亨網編譯許家華 2024-10-18 06:56
黃金價格周四 (17 日) 創下歷史新高，因美國總統選舉和中東戰爭的不確定性促使投資者尋求避險資產，同時寬鬆的貨幣政策環境也推高金價。
上個月美聯準會 (Fed) 降息 0.5 個百分點後，受到進一步降息的前景以及地緣政治不確定性的推動，今年黃金價格飆漲 30% 以上，突破了歷史最高水準。
WisdomTree 商品策略師 Nitesh Shah 表示：「除了中東局勢令人擔憂以外，美國大選也即將到來，這是場競爭非常激烈的選舉，會產生一連串不確定性，而黃金往往是不確定時期的投資選擇。」
參加倫敦金銀市場協會年度聚會 (LBMA) 的代表預測，未來 12 個月黃金價格將升至 2941 美元、白銀價格將升至每盎司 45 美元。
盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 表示：「本周稍早 LBMA 公布的民調顯示，黃金價格的基本預期是明年漲至 3000 美元附近，而白銀的表現甚至更好。」
美國交易時間早盤，數據顯示美國 9 月零售銷售增幅略高於預期，而勞工部則公布上周失業率意外下降，黃金價格從歷史高點回落。Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「這兩份數據屬於貨幣政策鷹派陣營。」
歐洲央行今年第三次降息 25 個基點。
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