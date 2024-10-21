〈焦點股〉晟銘電GB200機櫃年底出貨 股價再創天價
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-21 10:51
機殼廠晟銘電 (3013-TW) 將在年底出貨輝達 (NVDA-US)GB200 機櫃，預期第四季伺服器機櫃營收占比將進一步提升，後續營運可期，激勵晟銘電上周股價創高，今 (21) 日股價再上攻，最高漲至 164.5 元，寫下歷史新天價。
晟銘電早盤以 161 元開高，最高漲至 164.5 元，股價寫新高，不過隨後漲幅收斂，一度翻黑跌至 157.5 元，並於平盤附近遊走，截至上午 10 點 30 分，股價暫報 159 元，持續站穩所有均線，成交爆量超過 2.8 萬張。三大法人近日在晟銘電也多有著墨，連續 3 個交易日呈現買超，合計買超 7913 張。
晟銘電提到，目前 GB200 機櫃已經進到量產打樣階段，並與客戶做最後驗證，預計年底出貨後，機櫃相關營收比重將提升；同時，也規劃打入 MGX，目前正在試做當中。另外，也同步看好輝達 AI 伺服器帶動 Side Car 與 CDU 需求成長，並試做分歧管、RPU 的組裝與測試。
不過晟銘電近日遭證交所列為注意股，在上周四 (17 日) 的最近 6 個營業日當沖成交量占最近 6 個營業日總成交量比率達 67.38%，且 17 日當日沖銷成交量占該日總成交量比率達 75.02%，投資人應注意股價波動。
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