〈焦點股〉晟銘電GB200機櫃年底出貨 股價再創天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-21 10:51

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晟銘電早盤以 161 元開高，最高漲至 164.5 元，股價寫新高，不過隨後漲幅收斂，一度翻黑跌至 157.5 元，並於平盤附近遊走，截至上午 10 點 30 分，股價暫報 159 元，持續站穩所有均線，成交爆量超過 2.8 萬張。三大法人近日在晟銘電也多有著墨，連續 3 個交易日呈現買超，合計買超 7913 張。

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晟銘電提到，目前 GB200 機櫃已經進到量產打樣階段，並與客戶做最後驗證，預計年底出貨後，機櫃相關營收比重將提升；同時，也規劃打入 MGX，目前正在試做當中。另外，也同步看好輝達 AI 伺服器帶動 Side Car 與 CDU 需求成長，並試做分歧管、RPU 的組裝與測試。