〈COMPUTEX〉晟銘電主力新產品Q4量產出貨 樂觀看後市
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-05 18:18
機殼廠晟銘電 (3013-TW) 今 (5) 日指出，下半年隨著新產品陸續推出，第四季開始包括液冷機櫃、整合系統產品等都會開始量產出貨，預期下半年呈現逐季成長，樂觀看後市。
晟銘電看好，輝達 (NVDA-US)GB200 架構有望帶動液冷商機，除了水對氣、水對水的液冷散熱方案，也將進一步使用到「side car」液冷機櫃，因此可望推升整體營運。晟銘電泰國廠目前正在建置中，預期明年投產，廠區約 6.9 萬平方米，正式投產後產能可提升 3 成，包含機殼、機櫃以及液冷產品都將導入。
晟銘電在 COMPUTEX 中展出液對氣的液冷機櫃、浸沒式機櫃等產品，也攜手嘉澤 (3533-TW)、高力 (8996-TW) 以及泰碩 (3338-TW) 成為策略合作夥伴。晟銘電說明，液冷機櫃中的機殼、分歧管與機構件為自製，快接頭來自嘉澤，CDU(冷卻分配器) 來自高力，水冷板則來自泰碩。
晟銘電董事長林木和也親臨 COMPUTEX，談到今年展望，林木和笑說「我們會努力衝」，同樣看好這波 AI 浪潮帶動晟銘電整體營運，AI 也是未來的趨勢。
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