消費者票選公股銀「第一」！ 一銀獲「本國銀行客戶推薦獎－優質獎」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-18 19:02

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第一銀行積極實踐公平待客原則，同時憑藉數位領航優化服務，備受各界肯定，在 2024 財訊金融獎中由消費者自主投票評選，榮獲「本國銀行客戶推薦獎－優質獎」，為本次得獎名單中唯一獲獎之公股銀行，今（18）日舉辦頒獎典禮，由第一銀行副總經理蔡淑慧代表受獎。

長期深耕數位金融服務的第一銀行，自 2019 年開辦 iLEO 數位帳戶，由消費者角度出發，打造數位專屬行動銀行，陸續推出金融界首創的「滑滑轉帳」、「小粉獅實驗室」與「金山財神」等創意功能，並打造主題對話式的「百元奇基」，提供小額投資新選擇，截至上半年用戶數累積近 176 萬戶，持續保持公股銀行第一的數位金融龍頭地位；同時，為吸引年輕族群，社群媒體搭配 IP 角色「小粉獅」，創造與消費者的多元互動，4 大社群媒體粉絲數皆為公股行庫第一名，Facebook 及 Instagram 更為金融業之冠。

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為加速數位金融服務發展進程、掌握客戶需求及優化客戶體驗，第一銀行自 2021 年起導入 NPS 顧客體驗管理體系，每月對用戶進行問卷調查，評價獲得「極好」等級，於 APP Store 與 Google Play 商店的評論分數也分別高達 4.9 及 4.8 分，在數位金融品牌行動銀行 APP 中排名第一。

第一銀行高度重視消費者權益保障，將服務品質視為重要的一環，每年皆以委外方式辦理神祕客查核，自 2022 年起陸續新增「雙語分行」、「無障礙環境」、「金融友善及防詐情境」等查核項目，以此瞭解外籍客戶雙語金融服務體驗、營業單位提供身心障礙者友善服務環境，及行員具備友善服務及防詐意識之落實情形，以提高營業單位對於服務品質的要求。