一銀慶「第一」！新增基金單筆或定期定額12/31前享平台永久0元優惠
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 11:14
金管會統計截至 7 月底止，全臺機器人理財資產規模近 96 億元，第一銀行以 15.5 億元於公股銀行排名第一。一銀智能理財每月最低只要 3000 元，讓小資族也能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，為感謝客戶支持，該行自即日起至 12 月 31 日止，凡於活動期間新增之基金單筆或定期定額投資計畫，享平台使用費永久 0 元優惠。
第一銀行自 2020 年 10 月推出 e-First 智能理財迄今屆滿 4 週年，累計投資人數逾 6 萬人、申購金額達 35 億元，截至 9 月份資產規模更較去年底成長近 2 成；為感謝投資人一路以來的支持與愛護，即日起至 12 月 31 日止，推出「友你真好．有理財好」活動，凡於活動期間新增之基金單筆或定期定額投資計畫，皆享平台使用費永久 0 元優惠。
第一銀行指出，投資人在投資規劃上要做好資產配置和風險控管，對於新手或沒有時間研究市場的民眾，建議可選擇全智慧機器人理財服務；e-First 智能理財提供全國首家搭載國際知名投研機構「晨星」資產配置演算法，以及 300 多位基金領域的權威專家團隊，以晨星的智慧模組挑選 8 至 10 檔基金組合，為投資人規劃適合的投資組合建議，並每季檢視市場狀況調整投資組合內容，提供再平衡建議，以動態平衡方式讓投資人輕鬆理財，幫助投資人提早實現財富自由。
e-First 智能理財每月最低只要 3000 元，就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，無論是年輕小資族、築巢家庭或退休族群，透過 e-First 智能理財的六大投資目標，可協助客戶投資理財事半功倍，「投資選目的，不用選標的」也能輕鬆達到理財目標。
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