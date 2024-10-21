國銀富豪財管AUM近1.3兆元 外幣資產質借最快11月底定案

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-21 09:06

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金管會力拚亞洲資產管理中心目標，積極開放高端客戶可投資之金融商品，銀行局官員透露，有關外幣金融資產質借開放時程，近期已獲央行回覆意見，可望於 11 月底拍板定案。銀行、證券競逐國內億級富豪財富管理大餅，統計至今年第 3 季底，12 家國銀承作資產規模 (AUM) 達 1 兆 2768 億元，年增近 6 成。

金管會於 2020 年 8 月推出「媲美星港」的財管 2.0 方案，開放銀行辦理億元級客戶財富管理業務。根據銀行局統計，截至今年第 3 季底，已有 12 家開辦財管 2.0，較去年同期增加 3 家，高資產客戶數合計 10585 人，年增 63.7%。

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觀察高資產客戶 AUM 資產配置組合，存款占比 47.9% 仍為大宗，基金、債券分別為 13.9%、13.5%，保險為 11.4%、境外結構型商品為 6.3%。

整體來看，銀行局官員表示，若與去年同期相比，億級客戶資產配置有顯著轉變，尤其存款、保險配比呈現下降，基金、債券、結構型商品則增加，主要因美國升息循環進入尾聲，資金積極轉進基金、債券等固收商品，另外，保本型結構型金融商品也受到歡迎，配置有上升趨勢。

觀察個別銀行高資產財管業務承作情形，截至今年第 3 季底，中信銀客戶數 2106 人、AUM 2095 億元，穩居雙料冠軍；其次為第一銀，客戶數 1964 人、AUM 2082 億元；第三為兆豐銀，客戶數 1682 人、AUM 2037 億元。

外幣金融資產質借，也就是允許富豪可將手上持有的外幣資產質借融資，外界關注何時開放？銀行局官員透露，目前仍在研議，因涉及外匯作業，有向央行洽詢意見，央行甫給予回覆，預定 11 月底前完成，屆時可直接發布令釋，無須預告期即能上路，但會有一些如資產等配套要求，只要符合條件即可來申請。

證期局同步揭露，截至今年第 3 季底，共 8 家券商獲准辦理高資產業務，複委託、財富管理及自營等不同管道高資產客戶數合計 1092 人，年增 44%；資產規模 (AUM) 合計達 2389 億元，年增 85%，其中，複委託占比高達 89%，近一年複委託買賣海外債為 68 億元。